Lionel Messi fez o seu segundo jogo pelo Inter Miami, tendo defrontado o Atlanta United, e no fim da partida foi o filho que roubou as atenções. O pequeno Thiago, de dez anos, mostrou-se muito descontraído e em grande estilo no relvado, e foi apanhado pelas câmaras. As imagens rapidamente foram parar às redes sociais. Veja . De recordar que além de Thiago, o futebolista e a mulher, Antonella Roccuzzo, são também pais de Mateo, de sete anos, e Ciro, de quatro. Leia Também: Filho de Kim Kardashian conhece Lionel Messi e David Beckham