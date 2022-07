Carolina Deslandes e o ex-companheiro, Diogo Clemente, viveram nos últimos dias um enorme susto. O ex-casal viu o filho mais novo, Guilherme, de apenas três anos, ser operado.

A notícia foi anunciada nas redes sociais da cantora através de uma partilha na qual fez um sentido agradecimento à "querida enfermeira Zefa", que por estes dias cuidou do pequeno Guilherme.

"Eu não sou daquelas mães corajosas, que reagem com frieza no pânico. Não sou. Não sou daquelas que fica a ver sangue, testes e dor e consegue ser racional. Não sou. E custa-me muito não ser. Sou aquela que fica no canto a rezar e com vontade de fugir com o meu filho nos braços. Sou a que começa a ver tudo à roda e acha que vai desmaiar. Sou a que chora, chora muito. E por isso (mas não só) digo com o coração cheio que ontem e nestes dias - você foi um bocadinho mãe do meu filho", começou por declarar, assegurando não ter palavras suficientes para agradecer os cuidados prestados ao filho.

"Obrigada por ter acalmado os nossos corações, por ter entendido o nosso filho e por nos ter dado tanta segurança. Há qualquer coisa à sua volta que se acende e ficamos todos com esta sensação - 'se a enfermeira zefa está, não vai acontecer nada de mal'", realçou.

Carolina quis ainda agradecer a Diogo Clemente pela forma como lidou com toda a situação. "Obrigada a este pai dos meus filhos também, que é a raiz mais forte e consistente que conheço. Temos muita sorte".

Por último, uma mensagem ao corajoso menino: "E ao nosso filho corajoso que com três anos passa por uma cirurgia e um pós-operatório como um super-herói".

"[...] que susto grande", lamenta, por fim, a cantora, esperançosa de que o filho mais novo terá alta amanhã e poderá regressar a casa.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente, recorde-se, são ainda pais de dois outros meninos: Santiago e Benjamim.

