Sandra Silva vive esta semana dias particularmente desafiantes. O pai da jovem atriz foi operado ao cérebro, revela a própria através sua conta oficial de Instagram.

Depois de ter feito algumas partilhas nas quais se mostrava preocupada, a criadora de conteúdo digital esclareceu as dúvidas dos fãs:

"Muitas mensagens sobre o que aconteceu ao meu pai. Ele foi operado ao cérebro. Tenho uma fotografia de hoje, mas acho que pode chocar e não sei se devo partilhar, por isso não partilhei. Lembra-se de contar que quando estava em trabalho de parto ele foi internado? Basicamente, nessa altura, eu na maternidade para ter o Vasco e ele a descobrir que tinha aneurismas… Foi tão difícil", contou Sandra, que foi mãe de um menino há cinco meses.

"Até agora foram meses de ansiedade", confessou, explicando que a operação "correu bem" e que resta agora esperar por uma recuperação na qual fará questão de estar presente.

"Estou com o coração mais tranquilo por um lado e mais stressado por outro. Falei com a equipa e com o médico para ter uma ideia do pós-operatório em casa. Eu e o João [namorado de Sandra] vamos ter que tomar conta dos meus pais durante um mês quando o meu pai tiver alta, tomar conta do Vasco e trabalhar, tudo ao mesmo tempo, no Alentejo. Vamos planear a logística, mas vai ser um desafio daqueles", contou ainda.

Por fim, Sandra agradeceu todo o "amor" que tem vindo a receber nas redes sociais desde que tornou pública a história da sua família.

