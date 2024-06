Carolina Deslandes é uma mãe muito 'babada' e são várias as provas que constantemente dá através de ternurentas partilhas sobre os filhos nas redes sociais, mais especificamente no Instagram.

No dia 1 de junho, Benjamim, um dos filhos da cantora, completou sete anos de vida e, a propósito da data, fez um pedido muito especial.

Nas histórias do Instagram, Deslandes mostrou os cupcakes que pediu para levar aos colegas de escola de Benjamim. O tema? Liberdade.

"O meu filho Benji fez sete anos e tinha um pedido: que os cupcakes fossem do Bob Marley e do 25 de Abril", lê-se na imagem que poderá ver de seguida.

"Repete muitas vezes que o maior tesouro do povo é a liberdade e que o 'Three Little Birds' o deixa feliz", completa.



© Instagram - Carolina Deslandes

Recorde-se que Deslandes é ainda mãe de Santiago e Guilherme, que nasceram da anterior relação com Diogo Clemente.