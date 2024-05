Continuam a ser revelados novos pormenores sobre a polémica em que José Castelo Branco se encontra envolvido, depois de ter sido acusado de agredir psicologicamente e fisicamente a mulher, Betty Grafstein.

Segundo a TVI, Roger Grafstein, filho de Betty, já tinha apresentado queixa por violência doméstica em 2003 contra Castelo Branco.

O caso teve origem numas férias que o casal passou em Vilamoura, no Algarve. Ao ver que a mãe estava com "hematomas" no rosto, Roger veio dos Estados Unidos da América para ver o que se passava. Perante a gravidade da situação, recorreu às autoridades.

No entanto, tempos depois, este retirou a queixa a pedido de Betty, uma vez que a empresária "tinha vergonha" do que se tinha passado.

Também em 2012, José foi alvo de uma queixa por parte de um antigo empregado, sendo igualmente acusado de agressão. A mesma viria a ser arquivada meses depois.

Já em 2005, recorde-se ainda, um empreiteiro - que lhe fazia obras em casa - acusou-o de ter sido agressivo. Em 2014, o marchand de arte acabou mesmo por ser condenado pelo Tribunal de Sintra a trabalho comunitário.

