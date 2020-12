Depois de vários anos a viver no Brasil, Paulo Rocha regressou este ano a Portugal para gravar a nova novela da SIC, 'Amor, Amor'. E esta segunda-feira, o ator esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião, no 'Casa Feliz', onde revelou os planos para o Natal.

Paulo Rocha contou que esta época festiva vai ser passada no seu país natal, e que o filho, José Francisco, da relação com Juliana Pereira da Silva, vai passar o primeiro Natal com o avô paterno.

"Vai ser o primeiro Natal que o José Francisco vai poder passar com o avô, e essa é uma das particularidades que me deixa feliz de ter podido vir até aqui [Portugal]. Eles vão chegar amanhã [dia 22 de dezembro] para passar o Natal, e isso para mim é ótimo. Apesar de sermos pouquinhos, mas vai ser bom o José Francisco ter mais essa memória, o meu pai e eu também", destacou.

