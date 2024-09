Hoje, dia 22 de setembro, é um dia muito especial para Ana Rita Clara. A apresentadora da TVI destacou através de uma amorosa partilha no Instagram o nascimento do filho, Caetano, fruto do anterior relacionamento com o dentista Hugo Madeira.

"Às 8.29 de 22.09.2016 a minha vida mudou e eu mudei", introduz.

"Meu amor, estarei sempre contigo, a acumularmos memórias e momentos que ficam gravados no coração. Desejo-te tantos PARABÉNS e tanta felicidade! És perfeito para mim, hoje e sempre", continua.

"Grata por me teres escolhido para tua mãe, grata pela tua saúde, força e coragem, vivacidade, forma de encarar a vida e a alegria que emanas. São já 8 aninhos, Caetano. Podem parar o tempo. Às vezes apetece. Mas a alegria que tenho em ver-te crescer para o mundo é tão grande que às vezes parece que o meu coração vai explodir", diz ainda.

"As palavras serão sempre parcas e curtas para te dizer o que me és. És o meu tudo. A minha vida. Fazes-me querer ser melhor todos os dias. Cada vez mais. Amo-te, meu amor. Hoje e sempre são os teus dias", completa.

