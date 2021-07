Esta quinta-feira, 8 de julho, é um dia muito especial para Débora Monteiro. As filhas gémeas da atriz - Alba e Júlia - completam o primeiro ano de vida, data que a atriz e apresentadora evidenciou na sua conta de Instagram.

"Meninas aniversariantes", afirmou na legenda da publicação.

Note-se que as bebés são frutos do relacionamento de Débora com Miguel Mouzinho.

Veja de seguida a bonita publicação:

