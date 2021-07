Débora Monteiro esteve nas últimas semanas afastada do programa 'Domingão', que até aqui apresentava ao lado de João Baião, Raquel Tavares e João Paulo Sousa. A ausência foi notada pelos espetadores, que este domingo reagiram com grande entusiasmo ao regresso da atriz e apresentadora.

"Os melhores seguidores do mundo são os meus!!! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho pelo meu regresso ao 'Domingão'", agradece Débora numa publicação criada para o efeito.

"Ontem fui muito feliz com toda aquela equipa que adoro de coração e ter a vossa companhia é a cereja no topo do bolo. Obrigada, por me deixarem assim, de sorriso no rosto", termina, mostrando feliz por voltar a ser uma aposta do programa de domingo da SIC.

