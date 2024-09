Foi na terça-feira, dia 10 de setembro, que Dave Grohl revelou que traiu a mulher, Jordyn Blum.

"Recentemente, tornei-me pai de uma nova filha bebé, nascida fora do meu casamento", anunciou na sua conta de Instagram, acrescentando que tenciona ser um "pai amoroso e solidário".

Apesar do cantor dizer que está a "fazer tudo para recuperar a confiança e ganhar o perdão" da mulher e das três filhas, as mais velhas apagaram as suas contas de Instagram.

As adolescentes Violet (18 anos) e Harper (15) alegadamente desativaram as contas uma hora depois do anúncio do pai.

