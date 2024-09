É possível que Jordyn Blum, mulher de Dave Grohl, já soubesse da traição do marido semanas antes do anúncio do cantor nas redes sociais.

No dia 1 de agosto, Blum foi vista sem a sua aliança de casamento, mas na companhia de Grohl.

O casal foi fotografado em Los Angeles (EUA), a andar na rua. Nas fotografias, agora muito divulgadas, vê-se o cantor a fumar um cigarro, enquanto a mulher olha para o telemóvel, e não tem a aliança que costumava usar.

"Recentemente, tornei-me pai de uma nova filha bebé, nascida fora do meu casamento", anunciou o artista no dia 10 de setembro, na sua conta de Instagram.

O vocalista dos Foo Fighters é casado com Jordyn Blum desde 2003, com quem tem três filhas, de 18, 15 e 10 anos.

