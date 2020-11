Cláudia Vieira continua em isolamento na sequência de ter testado positivo à covid-19, juntamente com o companheiro, João Alves, e a filha Caetana, de 11 meses. Na manhã desta terça-feira, dia 10, a atriz esteve em direto no programa 'Casa Feliz', por via de uma videochamada, e adiantou que a filha mais velha, Maria, de dez anos, também foi diagnosticada.

A bebé foi a primeira a apresentar sintomas, seguindo-se a atriz e o companheiro. Maria preparava-se para ir para casa do pai, Pedro Teixeira, quando revelou sinais e, ao testar, confirmou-se estar também infetada.

"Em casa estamos mais à vontade e vírus pode aparecer dentro de nossa casa. Foi o caso. Foi uma pessoa que frequenta a minha casa que ficou contaminada e que nos passou", explicou.

A atriz alertou ainda para o facto das "reuniões familiares" serem propícias ao contágio.

Passados dez dias desde que está em isolamento e já livre de sintomas, Cláudia Vieira está a contar os minutos para voltar às rotinas.

"Segundo a DGS, ao final de dez dias ou de teste positivo se, nos últimos dias destes dez, não tiver qualquer sintoma já não se faz um teste de cura. O vírus já perdeu a força e já não me faz mal a mim nem é transmitido", rematou.

Leia Também: Cláudia Vieira assume erro e confirma ter partilhado notícias falsas