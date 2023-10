Ruy de Carvalho foi homenageado durante a XXVII gala dos Globos de Ouro na noite de domingo, dia 1 de outubro, e este momento especial foi depois destacado pela filha no ator no Facebook.

Paula Carvalho publicou na rede social uma imagem do pai a discursar na gala e disse: "Obrigada pai, por fazeres parte das nossas vidas. Por ainda estares sempre presente quando precisamos do teu ombro. Quem nos dera ser como tu... e poder viver com tanta intensidade e alegria, apesar de já não teres a tua cara metade. Obrigada. Foi linda a festa".

De recordar que, durante o discurso, Ruy de Carvalho disse à plateia: "Vivam a vida intensamente. Façam como eu e não se esqueçam que vivem. A vida é curta para uns e comprida para outros, mas vivam a vida com intensidade".



© Facebook

