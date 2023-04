Paula de Carvalho denunciou no Facebook este domingo, dia 2 abril, uma situação que envolveu o pai, o ator Ruy de Carvalho.

Segundo Paula, os dois viajaram pela companhia TAP e solicitaram assistência para o artista, ainda que tenham acabado por ficar vários minutos à espera da mesma.

"Assistência pedida com antecipação... Já toda a gente saiu do avião e nós à espera... Uma vergonha... de quem é a culpa? Não sei... se do aeroporto, se da TAP... a verdade é que ficámos 35 minutos a aguardar... e deixou-se uma pessoa de 96 anos à espera", atirou Paula na legenda de uma fotografia onde Ruy de Carvalho surge à espera, de pé.

Ora veja:

