Dais depois de ter estado desaparecido, o corpo de Peter Beard foi encontrado em Camp Hero State Park. O famoso fotógrafo, conhecido pelas imagens da vida selvagem, tinha 82 anos.

Logo após a notícia da sua morte ter sido tornada pública, a filha de Peter, Zara, recorreu à sua conta de Instagram para homenagear o progenitor.

"[...] Com a perda do meu pai, o mundo também perdeu um pouco da sua magia. Embora tenha recebido a confirmação da sua morte física, no meu coração e no meu pensamento ele viverá e será amado para sempre", começou por escrever na rede social, aproveitando o momento para agradecer o carinho que recebeu nesta fase difícil.

"Muito obrigada de novo a todos os que me ajudaram e à minha família de todas as maneiras. Obrigada por todas as carinhosas mensagens de apoio", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

