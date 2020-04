O corpo do famoso fotógrafo Peter Beard - conhecido pelas imagens da vida selvagem - foi encontrado em Camp Hero State Park este fim de semana, depois de ter estado desaparecido durante vários dias. Tinha 82 anos.

Uma notícia que levou várias figuras públicas a lamentar a sua partida nas redes sociais.

Mick Jagger, por exemplo, foi uma das muitas caras conhecidas que fizeram questão de homenagear publicamente Peter.

O músico, de 76 anos, publicou, no Instagram, algumas imagens a preto e branco em que aparece ao lado do conhecido fotógrafo e escreveu: “Triste por saber que o meu querido amigo Peter Beard morreu, ele era um artista e fotógrafo visionário, que não tinha medo de correr riscos. Os meus pensamentos estão com sua mulher, Nejma, e a filha, Zara ”.

