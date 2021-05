Meadow Walker surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um momento de muita ternura.

A poucas semanas do lançamento do novo filme 'Velocidade Furiosa 9', a filha de Paul Walker destacou uma fotografia em que aparece abraçada a Vin Diesel e à filha do ator, Hania, de 13 anos. Na legenda do retrato, Meadow apenas escreveu "família".

Na caixa de comentários, Vin retribuiu o carinho da jovem. "Todo o amor, sempre", reagiu o ator.

