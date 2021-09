Três meses após terem anunciado o noivado, Grace Gummer, filha de Meryl Streep, e o famoso DJ e produtor Mark Ronson casaram-se.

A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do músico britânico, conhecido por já ter trabalhado com nomes como Amy Winehouse, Lady Gaga, Bruno Mars, Robbie Williams e Paul McCartney.

Mark Ronson revelou que a cerimónia decorreu no dia do seu 46.º aniversário e partilhou a primeira fotografia deste momento tão especial.

"Para o meu amor mais verdadeiro... do nada, fizeste dos meus 45 anos o melhor ano da minha vida. E tenho a certeza que demorei 45 anos para me tornar um homem digno do teu amor. Espero passar cada um dos meus aniversários ao teu lado, até ao meu último dia", pode ler-se na legenda da imagem.

O enlace, adianta a imprensa internacional, decorreu ao ar livre, num local de sonho decorado de forma encantadora, e contou com a presença de familiares e amigos.

