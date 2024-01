Tereza Moura Guedes, mãe de Manuela Moura Guedes, morreu aos 89 anos e depois de José Eduardo Moniz ter reagido à notícia, foi a vez de Madalena Guedes Moniz.

A filha da jornalista e neta de Tereza publicou várias fotografias com a avó e na legenda começou por citar a frase: "'No fim, somos todos centopeias'".

"Que saudades vou ter das gargalhadas sentidas, dos telefonemas aleatórios e dos seus términos repentinos, do carinho e, acima de tudo, deste abracinho bem apertado e sempre disponível", acrescentou, depois, Madalena.

Por fim, escreveu: "É com o coração apertado com que nos despedidos mas com a certeza de que vamos manter este espírito sempre presente em todos nós. Sempre disse que o meu sonho era ser igual à avó. A avó era mágica e tentarei todos os dias aproximar-me dessa magia que transmitia a cada um de nós".

Leia Também: Morreu a mãe de Manuela Moura Guedes. A homenagem de José Eduardo Moniz