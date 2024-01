Manuela Moura Guedes está de luto. A mãe da jornalista, Tereza Moura Guedes, morreu aos 89 anos. A confirmação foi dada por José Eduardo Moniz, que recorreu à sua página de Instagram para fazer uma homenagem à sogra.

"Tereza era uma pessoa invulgar. Sempre a admirei pela sua sensibilidade, pela sua paixão pela Literatura, pela capacidade de acreditar que os sonhos só são impossíveis até se tornarem realidade", começa por dizer.

"Que dizer de uma mulher que foi capaz de desafiar os códigos do destino e de se aventurar pelos espinhosos caminhos da Universidade, até se doutorar, com enorme distinção, indiferente a preconceitos e depois de já ter criado três filhos? O sangue e o apelido nunca foram desculpa nem resguardo. Lutou para conseguir o que a sua vontade impunha e o seu coração determinava. Por tudo o que a vi viver, ela sim, foi uma verdadeira feminista. Livre, atrevida e culta", continua.

"Sentirei falta da sua argúcia, do seu humor alfinetado e do carinho com que gostava que a língua portuguesa fosse tratada. Sim, hoje, sinto-me mais pobre", completa.

