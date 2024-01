Morreu Neuza Teixeira, atriz que participou em várias novelas de sucesso como 'Anjo Selvagem', de 2002, e 'Saber Amar', de 2003. Tinha 44 anos.

A notícia da morte da artista foi confirmada na página de Facebook da Academia Portuguesa de Cinema.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da atriz de teatro, televisão e cinema, Neuza Teixeira.

Nascida em 1979, Neuza teve a sua primeira participação no grande ecrã em “Tráfico” de João Botelho, em 1998, tendo depois trabalhado com diversos realizadores em longas-metragens como 'A Mulher que Acreditava ser Presidente dos EUA' (2003), 'Suicídio Encomendado' (2007), 'Fragile(s)' (2007), 'Sangue do Meu Sangue' (2011) e 'História de Alice' (2016).

Em televisão, ficou conhecida pelo seu trabalho nas novelas 'Ganância' (2001), 'Anjo Selvagem' (2002), 'Saber Amar' (2003) e 'Podia Acabar o Mundo' (2008) e os telefilmes 'Amor Perdido' (2000), 'Teorema de Pitágoras' (2001) e 'Um Sonho Adiado' (2012).

Em teatro, a sua estreia dá-se na peça 'Romeu e Julieta – Das entranhas fatais e sob funesta estrela', um espetáculo de Jorge M. Fraga, no Teatro da Trindade em 1999. Trabalhou com Jorge Fraga, Joaquim Benite, José Martins, Ana Tamen, Pedro Barão, entre outros", pode ler-se na publicação, que termina com palavras enviadas à família, amigos e colegas da atriz.

