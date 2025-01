Ângela Ribeiro, atriz que integrou novelas como 'O Último Beijo' (TVI, 2002) ou 'Deixa-me Amar' (TVI, 2007-2008), morreu. Tinha 84 anos. A notícia foi dada pela Casa do Artista nas respetivas redes sociais.

"Partiu hoje a atriz Ângela Ribeiro", informa-se, numa partilha feita esta sexta-feira, 10 de janeiro.

Com uma longa carreira na representação, tendo ingressado no Conservatório com apenas 17 anos, Ângela tem um extenso currículo não apenas na televisão, como no teatro e cinema.