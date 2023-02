Lourdes Leon, filha de Madonna, foi impedida de assistir ao desfile de Marc Jacobs, que aconteceu esta quinta-feira, 2 de fevereiro, em Nova Iorque.

A jovem, de 26 anos, é vista a falar com os seguranças do evento que lhe terão dito que como chegou atrasada, já não poderia entrar, uma vez que as portas já tinham fechado.

Fotografias, que poderão ser vistas na galeria, mostram Lourdes a tentar entrar, mas sem sucesso.

Vale notar que a modelo é fruto do relacionamento passado de Madonna com Carlos Leon.