Daniela Figo, a primogénita de Helen Svedin e Luís Figo, oficializou esta semana a relação com Beltrán Lozano nas redes sociais.

A propósito do aniversário do modelo, que é primo do rei Felipe VI de Espanha, a jovem partilhou as primeiras fotos dos pombinhos.

"Parabéns à pessoa mais especial. Por muitos mais anos", escreveu ainda na legenda das imagens.

A publicação de Daniela surge na sequência de Beltrán ter assumido publicamente o namoro nas suas plataformas, em janeiro deste ano.

