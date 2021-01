Daniela Figo, a filha mais velha do ex-futebolista português Luís Figo, está a namorar com Beltrán Lozano, modelo e primo do Felipe VI.

O romance, adianta a publicação, segue de 'vento em popa', pelo menos a avaliar por uma partilha feita nas redes sociais (ver de seguida).

Num desses momentos, Daniela e Beltrán aparecem divertidos numa pista de esqui. Um registo daquelas que terão sido as primeiras férias em família.

Os dois assumem assim ao mundo o seu romance, prometendo vir a ser um dos casais mais badalados do ano.

"São oficialmente um casal", disse uma fonte. "Os pais dela estão encantados com o Beltrán e ela já o apresentou às amigas", faz saber, dando assim conta de Figo já 'aprovou' o namoro.

Este tem sido um relacionamento mantido à distância, uma vez que o modelo vive em Madrid e Daniela está a estudar Medicina na Universidade de Navarra.

Leia Também: Harry Styles foi o responsável pelo fim do noivado de Olivia Wilde?