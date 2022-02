A filha de Khloé Kardashian e Tristan Thompson posou com um adorável look ao qual acrescentou uma peça que não é para todas as carteiras.

A pequena True Thompson, de três anos, usou uma mala em forma de donut, cheia de brilhantes, de Judith Leiber e que custa cerca de quatro mil dólares (mais de três mil euros).

Uma peça que já tinha sido exibida pela prima North West, no TikTok, em dezembro, como relata o Page Six.

