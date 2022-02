A filha de Mário Jardel marcou presença esta sexta-feira, dia 18, no programa 'Dois às 10' para fazer um balanço sobre a participação do pai no 'Big Brother Famosos'.

Sendo esta uma semana particularmente difícil para toda a família, Vitória recordou com grande emoção o momento em que, no domingo passado, ela e o irmão contaram ao pai que a avó tinha morrido.

A mãe de Mário Jardel perdeu a vida no domingo na sequência de um enfarte, mas o jogador de futebol apenas soube o que tinha acontecido depois de a gala ter terminado - por opção da família.

"Foi horrível. A partir do momento em que ele fala da minha avó na gala... foi mau, porque sabíamos que ele ia levar depois com uma notícia horrível e não sabíamos como é que ele ia lidar", recorda Vitória, que reforçou novamente o apoio de todos perante a decisão de Jardel de continuar no programa após tomar conhecimento da perda.

