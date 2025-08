A filha de Hulk Hogan esteve no podcast de Bubba the Love Sponge, na terça-feira, dia 5 de agosto, e acabou por falar da decisão que tomou em 2023, quando pediu para ser retirada do testamento do pai.

A ex-estrela de reality show Brooke Hogan, de 37 anos, explicou que estava "com medo" das discussões que a divisão de bens da estrela da WWE poderiam gerar após a sua morte.

"Estava a chorar", recordou durante a entrevista, falando do momento em que mandou uma mensagem ao assistente do pai na altura para que ele a retirasse do testamento de Hulk Hogan.

"Apenas disse para me tirar de tudo, que não queria fazer parte disso", contou, referindo depois que percebeu que "o dinheiro deixou de ser importante" depois de ter engravidado dos filhos gémeos, que nasceram em janeiro de 2025, fruto do casamento com Steven Oleksy.

Brooke Hogan foi mais a 'fundo' ao falar da sua decisão quando detalhou que grande parte do motivo de pedir para ser removida do testamento se prendia ao facto de querer evitar confrontos com a mãe, Linda Hogan, e a terceira mulher do pai, Sky Daily.

A primeira vez que Brooke Hogan falou após a morte do pai, Hulk Hogan

De lembrar que Brooke Hogan fez uma partilha na sua página de Instagram dias depois da morte do pai, Hulk Hogan. Na altura, falou da ligação que tinha. "O meu pai confidenciava-me sobre questões que pesavam o seu coração, tanto pessoais quanto profissionais."

Isto antes de se afastarem. "Nos últimos dois anos, tive que me afastar para proteger o meu coração", revelou. "Sei, no fundo do meu coração, que fiz tudo o que pude. [...] Ele sabia o quão profundo, intenso e puro era o meu amor por ele. Estou em paz por saber disso", escreveu ainda.