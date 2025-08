Hulk Hogan foi sepultado numa cerimónia privada em Clearwater, na Flórida, na terça-feira, dia 5 de agosto, 12 dias depois da sua morte. O funeral contou com a presença da família e amigos da estrela da WWE. A despedida de Hulk Hogan foi um momento reservado apenas para as pessoas mais próximas da estrela da WWE. De acordo com a revista People, Hulk Hogan foi sepultado numa cerimónia privada que decorreu na Flórida, na terça-feira, dia 5 de agosto, 12 dias depois da sua morte. Família e amigos reuniram-se no funeral no Sylvan Abbey Memorial Park & Funeral Home, em Clearwater, cidade onde Terry Gene Bollea, seu nome de nascimento, morava com a mulher Sky Daily. Neste último adeus estiveram presentes algumas caras da WWE como Triple H e Stephanie McMahon. O cantor Kid Rock e o comediante Theo Von também não faltaram ao funeral, adianta ainda a revista. Hulk Hogan, recorde-se, morreu no dia 24 de julho, aos 71 anos. Na altura, a imprensa internacional avançou com a informação de que teria sofrido uma "paragem cardiorrespiratória". Cerca de uma semana depois da sua partida, a causa da morte da estrela do wrestling foi revelada publicamente. Hulk Hogan morreu na sequência de um enfarte de miocárdio agudo. A lenda do WWE tinha ainda um histórico de leucemia e foi também diagnosticado com fibrilhação auricular, que, segundo a CUF, "é a arritmia crónica mais frequente". Hulk Hogan estava casado com Sky Daily desde 2023. A estrela da WWE tinha estado casado anteriormente com Linda Hogan, entre 1983 e 2009. Juntos foram pais de Brooke, em maio de 1988, e de Nick, em julho de 1990. A estrela do wrestling esteve ainda casado com Jennifer McDaniel, entre 2010 e 2021. Leia Também: Mulher de Hulk Hogan 'quebra silêncio' e presta-lhe homenagem Após a morte de Hulk Hogan, o filho Nick Hogan deixou uma mensagem nas redes sociais onde descreveu o pai como a "pessoa mais incrível que já conheceu". "Será sempre o meu herói."

Por sua vez, a filha Hulk Hogan, Brooke Hogan, abriu o coração para falar do afastamento do pai, destacando também a ligação que tinham antes de terem ficado distantes. "Sei, no fundo do meu coração, que fiz tudo o que pude. [...] Ele sabia o quão profundo, intenso e puro era o meu amor por ele. Estou em paz por saber disso."