Bia Lomelino, atriz de teatro e cinema e considerada uma das mais promissoras na representação, morreu aos 25 anos esta quarta-feira, dia 27 de agosto. O falecimento foi comunicado pelo pai, Ronaldo Melino, através das redes sociais.

"Hoje, me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos que me abraçaram. Essa energia boa conforta e acalma a alma", escreveu.

Não foram reveladas as causas da morte.

Jay Vaquer, realizador e músico que trabalhou com Lomelino em 'Poema!', fez uma sentida homenagem à jovem na sua página de Instagram.

"Bia. Obrigado por tanta gentileza, doçura, delicadeza, educação, profissionalismo, competência. Sempre esbanjando talento. Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho.

Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso. Um reconhecimento justíssimo pela personagem que você protagonizou com brilhantismo o tempo todo. Você realmente arrebata. Potência, sensibilidade, inteligência, carisma. Quanta verdade. Pude te falar isso muitas vezes. Pude te agradecer várias vezes por sua capacidade de tornar tudo tão lindo. Você sempre recebia os elogios com uma humildade genuína e retribuía com palavras queridas e generosas.

Quando assistimos nosso 'Poema!' juntos pela primeira vez, nunca vou esquecer o tanto que trocamos de extrema felicidade. Foi emocionante. Aquele momento foi lindo demais. Nossa conquista. Você já faz muita falta. Está doendo muito, muito. Ainda nem estou entendendo. Nem sei se dá para entender. É injusto, escroto demais.

Me agarro na sorte, no privilégio que eu tive por poder ver sua arte linda de tão perto em cada estágio. Foi assim para mim enquanto ensaiávamos, filmávamos e na etapa de pós. Sempre um deleite observar seu trabalho. Que honra imensa ter sido seu diretor".

Leia o texto completo na partilha de seguida:

Bia destacou-se em musicais como 'Heathers' (2022), 'Despertar da Primavera' (2020), realizado por Charles Moeller e Claudio Botelho, e 'Flashback' (2024). Além do teatro, protagonizou a trama musical "Poema!", realizada por Jay Vaquer, ainda sem data de lançamento.