Se o seu palpite foi Diogo Morgado, acertou! O ator começou a dar os primeiros passos no mundo da representação nos anos 90 e nunca mais parou.

Depois do início com projetos como 'Terra Mãe', 'Diário de Maria', 'A Lenda da Garça', 'A Hora da Liberdade', 'Médico de Família' ou 'Amo-te Teresa', Diogo Morgado fez parte de várias produções televisivas como 'O Prédio do Vasco', 'Maré Alta', 'Inspetor Max', 'Floribella', 'Uma Aventura', 'Vingança', 'Laços de Sangue', 'Sol de Inverno', 'Ouro Verde', 'A Teia', 'Para Sempre' ou, mais recentemente, 'Vizinhos Para Sempre' e 'A Protegida'.

Lá fora também já deu várias cartas, como em 'CSI: Cyber' e 'The Messengers', mas o grande destaque foi para o papel de Jesus em 'A Bíblia' e 'O Filho de Deus'.

Além de integrar o elenco da nova série da RTP1, 'Felp', também acaba de estrear um novo filme assinado por si. O cinema está também muito presente na sua carreira, tanto atrás como à frente das câmaras, e esta semana chegou ao grande ecrã 'O Lugar dos Sonhos', que é o seu mais recente projeto enquanto realizador.

Esta longa-metragem "conta a história de João, um jovem cheio de imaginação, e de sua mãe Sofia, uma mãe solteira dedicada. Juntos, visitam a aldeia do avô Júlio, antigo projecionista de cinema e dono de um videoclube chamado Lugar dos Sonhos. Durante a visita, Júlio apresenta ao neto João o mundo mágico do cinema, enquanto a história revela antigas amizades, conflitos familiares e o valor de manter vivos os sonhos e laços. O filme destaca a importância da comunidade, da tradição e do poder dos sonhos para unir gerações", como se pode ler na sinopse.

Sobre 'O Lugar dos Sonhos', Diogo Morgado comentou em conversa com o Notícias ao Minuto: "Quem vir o filme percebe que aquele avô não foi um pai perfeito, aquela mãe está a tentar lutar para ser a melhor mãe que pode. Todos nós estamos a tentar fazer o melhor que conseguimos e o importante é o amor que nos une."

Mas não ficou por aqui e acrescentou também: "Tem homenagens a filmes que foram importantes para mim. Talvez a melhor homenagem de todas seja o 'Cinema Paraíso'." Leia ou recorde a entrevista aqui.

Diogo Morgado é hoje o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Bacalhau com natas feito pela minha mãe. Não gostava de queijo e agora gosto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Acho que era o super-homem...

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Em Arcos de Valdevez.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Voltava ao meu primeiro dia de aulas na primária. Foi o dia mais transformativo para mim porque nunca tinha estado na escola antes e foi o primeiro choque com a sociedade, com o mundo, com o aprender, comigo próprio...

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… ficaria triste.

