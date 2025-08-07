Brooke Hogan não esteve presente no funeral do pai, Hulk Hogan, que aconteceu no dia 5 de agosto, 12 dias depois da morte da estrela da WWE.

Na sua página de Instagram, Brooke Hogan fez uma publicação onde revela as razões para ter estado ausente das cerimónias fúnebres.

"O meu pai odiava a morbidez dos funerais. Ele não queria um. E, embora saiba que as pessoas choram de muitas maneiras - e sou muito grata por todas as celebrações e eventos organizados para o homenagear -, como sua filha, tive de tomar a minha própria decisão de o homenagear da melhor e mais genuína forma que conhecia... em privado... da maneira que me fez sentir mais próxima dele.

A única coisa que faltou hoje foi ele na sua espreguiçadeira, a observar as ondas e o pôr do sol", começou por dizer na publicação onde reúne várias imagens em que aparece com os filhos e o marido na praia.

"Papá, homenageamos-te da maneira mais simples, em sintonia com a minha alma. Levámos os nossos bebés à praia e colocámo-los nas mesmas águas salgadas que tu amavas. A Molly ama água. Acho que ela vai ser um 'peixinho', como tu me chamavas. Amamos-te e honramos as coisas que te tornaram tão especial. Cada grão de areia e cada onda lembraram-me de ser a tua bebé da praia e aproximaram-nos de ti. Rezo para que estejas em paz e saibas o quanto eu te amo. Descansa no céu, papá", escreveu, por fim, na mesma emotiva partilha.

De recordar que Brooke Hogan é mãe dos gémeos Oliver e Molly, que nasceram em janeiro e são fruto do casamento com Steven Oleksy.

Recentemente, quando esteve no podcast de Bubba the Love Sponge, a filha da estrela da WWE explicou a razão para ter pedido para ser retirada do testamento do pai. O grande motivo prendeu-se ao facto de querer evitar confrontos com a mãe, Linda Hogan, e a terceira mulher do pai, Sky Daily, por causa da herança.

"Apenas disse para me retirar de tudo, que não queria fazer parte disso", contou, afirmando que "o dinheiro deixou de ser importante" depois de ter engravidado dos filhos gémeos.