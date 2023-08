Helena Coelho usou as redes sociais para partilhar uma questão que compreende que até pode não fazer sentido, mas que não deixa de a inquietar.

A influenciadora digital partilhou imagens da filha, Íris, a comer uma laranja e deixou uma questão em relação à entrada da filha na escola, que está para breve.

"Coisas estúpidas que me passam pela cabeça: Daqui a dias a Íris vai para a escola... como é que as educadoras que nunca a viram na vida vão saber que se lhe derem uma laranja com estes fiozinhos normais que todas elas têm, ela já não a quer comer?", questionou a apresentadora, admitindo depois que a pergunta, claro, não necessitava de resposta.

© Instagram/ Helena Coelho

"A pergunta é de circunstância e a resposta é óbvia. Mas dá vontade de fazer um manual com tudo sobre os nossos filhos para que os possam conhecer, entender e tratar como nós, não é? Principalmente nestes primeiros dias", acrescentou.

© Instagram/ Helena Coelho

