A filha de Floyd Mayweather, Iyanna, foi detida no passado sábado, depois de um violento confronto com a ex-mulher do rapper Youngboy.

De acordo com o relato das autoridades ao TMZ, Iyanna, de 19 anos, foi presa após ser acusada de agredir uma pessoa com uma arma.

Alegadamente, a jovem terá ido para casa de Youngboy, em Houston, Texas, na madrugada de sábado, mais precisamente por volta da uma e meia da manhã (hora local), e confrontou uma mulher que estava com o rapper, identificada pelo TMZ como Lapattra Lashai Jacobs.

Iyanna alegou que era noiva de Youngboy e terá dito a Jacobs para sair da casa. A discussão terá acabado com a filha de Floyd a atacar Lapattra com uma faca.

Iyanna disse às autoridades que nunca conheceu Jacobs, mas que a vítima a provocou e puxou os seus cabelos antes do alegado ataque. Lapattra foi levada para o hospital mais próximo.

O incidente ocorre três semanas depois da ex-companheira de Floyd Mayweather, Josie Harris, de 40 anos, ter sido encontrada já sem vida dentro do carro que estava estacionado na garagem.

