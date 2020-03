A mãe dos filhos de Floyd Mayweather, Josie Harris, foi encontrada já sem vida na sua residência, na noite desta terça-feira, 10 de março, em Valencia, Califórnia. Tinha 40 anos.

O corpo da antiga companheira do ex-pugilista - com quem tinha três filhos em comum, Koraun, de 20 anos, Zion, de 18, e Jirah, de 15 - foi encontrado no seu carro, junto à sua casa, como avançam os meios de comunicação internacionais.

A polícia chegou ao local por volta das 21h (locais) e declarou o óbito no local. De acordo com o TMZ, as autoridades não estão a tratar do caso como suspeito, mas estão a investigar para saber a causa da morte.

Mayweather namorou com Josie entre 1995 e 2010, uma relação que sempre foi controversa. Como destacam os meios internacionais, o ex-pugilista até chegou a cumprir dois meses de prisão após ter sido acusado de violência doméstica. Um caso que aconteceu há cerca de dez anos.

Leia Também: Ator Tom Hanks e a esposa estão infetados com novo coronavírus