Tiffany Trump viveu um fim de semana de festa ao celebrar o seu 27.º aniversário. Uma data que, apesar da atual situação pandémica, quis que fosse assinalada com pompa e circunstância.

Como noticia o Page Six, a modelo celebrou em Miami: Primeiro jantou num restaurante japonês com amigos e com o namorado e depois a festa continuou no bar Kiki on the River, onde houve champanhe, confetes e até bandeiras dos EUA.

Alguns momentos da noite ficaram registados nas redes sociais e estão agora a circular em várias plataformas.

Recorde-se que Tiffany é fruto do antigo casamento de Donald Trump com a atriz Maria Maples (1993 a 1999).

Leia Também: De volta aos comícios, Trump diz ser capaz de beijar multidão