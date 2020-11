Logo após a notícia da morte de Diego Maradona, foram muitas as homenagens que começaram a circular nas redes sociais. E apesar de até agora as filhas ou a ex-mulher do ex-futebolista não terem falado publicamente sobre a perda, a imprensa internacional está a destacar o tributo que uma das filhas do ex-jogador, Gianinna Maradona, lhe prestou, esta quarta-feira, no Instagram.

Gianinna Maradona, fruto do casamento do antigo futebolista com Claudia Villafañe, publicou nas stories uma imagem que destaca um retrato pintado do pai. "Encontrar-me com ele pela cidade", escreveu na publicação. Veja a imagem na galeria.

Mas não fica por aqui. Os meios de comunicação estão também a recordar a homenagem que Gianinna fez ao pai no dia do seu aniversário, 30 de outubro, quando completou 60 anos.

"Quem eu admiro, ontem, hoje e sempre. Quem me ensinou a perdoar, a perdoar-me. [...] Felizes 60 anos ao furacão que, aos 31 anos, ainda me chama de pompón. [...] Tão teimoso e verdadeiro, o pai mais autêntico do mundo que eu poderia escolher para viver esta vida. [...] Obrigada por me ensinares tanto. [...] Estou com saudades e amo-te para sempre! Feliz aniversário, PA", escreveu na altura.

