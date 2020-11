Diego morreu esta quarta-feira, 25 de novembro, aos 60 anos. A imprensa argentina avança que o antigo técnico argentino terá perdido a vida vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

A notícia está a deixar o mundo em choque e pelas redes sociais não tardaram a fazer-se notar homenagens à lenda do futebol.

Pedro Ribeiro não ficou indiferente e logo lhe prestou um tributo na sua página de Instagram. "E eis que desaparece o melhor de todos [...] Diego Armando Maradona já tinha conquistado a imortalidade antes do apito final. Mas hoje é um dia profundamente triste para o futebol, que se despede de um dos seus maiores heróis", escreveu.

Também Clara de Sousa destacou a triste notícia na sua rede social.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, recorda Maradona como um "imperador" do futebol. "O teu talento e magia vão fazer parte, eternamente, do futebol e de todos que o amam. Para além de teres sido o maior, deste-me a honra de te ter visto vestido com a camisola do Sporting CP", escreveu ainda.

Iva Domingues afirmou que "nunca gostou dele fora das 4 linhas", mas realçou que "em campo, era uma verdadeira LENDA".

"Grande lenda do futebol. É verdade, com excessos ou sem excessos, marcou para sempre nossa história", elogiou Elma Aveiro.

Iker Casillas lembrou o argentino como um "génio absoluto deste desporto chamado futebol".

O político e ativista brasileiro Guilherme Boulos também assinalou a perda.

A mensagem de Pelé também não passou despercebida na esfera digital. "Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu".

"Controverso, odiado, amado foi, como Eusébio e Pelé, um dos grandes génios que o futebol teve desde sempre. Vi-o chorar quando a sua Argentina perdeu com a minha Itália do Bearzot. Vi-o a marcar um golo com a mão e tantos outros com os pés como só ele marcava. Adeus Pibe. Descansa em paz", escreveu o ator Marcantonio Del Carlo.

Nuno Santos, atual diretor-geral da TVI, recordou o antigo craque argentino como um dos seus ídolos. "Diego Armando Maradona, que vi jogar ao vivo e na tv, ficará para sempre na minha vida porque lhe vi fazer coisas que pareciam impossíveis e que me fizeram, a mim e a milhões de pessoas que amam o futebol como aquele jogo de rua, muito mais feliz", escreveu ainda.

"Hoje despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido", foram as palavras de Cristiano Ronaldo.

Rita Ferro Rodrigues, por sua vez, recordou um momento de Maradona dentro dos relvados.

O cantor colombiano Maluma destacou um momento com Maradona na sua página de Instagram.

Teresa Guilherme afirmou que "as verdadeiras estrelas vivem para sempre".

Maradona, recorde-se, estava a recuperar de uma cirurgia ao cérebro a que se submeteu no início deste mês.

