Catarina Siqueira é uma mãe babada. A atriz celebra hoje, dia 3 de maio, o oitavo aniversário da filha, a pequena Luz, e decidiu presentear a menina com uma visita aos estúdios da TVI.

Nas stories do Instagram, Catarina mostrou a menina nos bastidores do programa 'A Sentença', a nova aposta do canal para o início de tarde dos dias de semana.

De seguida, Luz visitou uma régie e por lá ficou, muita atenta, a ver como tudo funciona por detrás das câmaras.

