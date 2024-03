"Hoje fechamos mais um ciclo": foi desta forma que Catarina Siqueira começou por despedir-se da novela 'Queridos Papás', da TVI, que chegou ao fim.

Na sua página de Instagram, a artista fez uma partilha em jeito de despedida, confessando-se "orgulhosa" e "sortuda" por ter feito parte "desta viagem".

"Agradeço, do fundo do coração, a toda a equipa que dá o nome, a força e a cara por esta novela que nos conquistou a todos. Trago crescimento na cabeça e pessoas no coração", faz saber.

A artista agradeceu ainda a Sara Prata e Marisa Cruz, com quem contracenou no projeto.

Eis a partilha:

