A filha mais velha do ator Bruce Willis, Rumer, surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia antiga em que aparece com o pai nos bastidores das gravações do filme 'Die Hard' ('Assalto ao Arranha-Céus').

"Estava a ver umas fotos antigas e encontrei esta jóia... John McClane para sempre", escreveu na legenda da imagem, referindo-se à personagem que o pai interpretou no filme.

Uma foto que mostra Rumer, hoje com 31 anos, a beijar o pai, que está vestido a rigor para interpretar John McClane.

