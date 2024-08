Contam-se praticamente pelos dedos das mãos os casais de Hollywood que dominaram - ao mesmo tempo - os tops dos filmes mais vistos.

Ryan Reynolds, de 47 anos, e Blake Lively, de 36, conseguiram um feito no que a isto diz respeito. Conforme destaca a imprensa internacional, foram o primeiro casal a ter os respetivos filmes em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo em 34 anos.

'Isto Acaba Aqui' ('It Ends With Us'), novo filme de Lively, que estreou no passado dia 9 de agosto, já gerou 50 milhões de dólares nas bilheteiras. Por seu turno, o filme 'Deadpool & Wolverine' lucrou 54 milhões de dólares este fim de semana, indo nos 494 milhões desde a estreia a 26 de julho.

Note-se que Demi Moore e Bruce Willis foram o último casal a alcançar este feito.

Em 1990, Willis chegou ao top com 'Die Hard 2 - Assalto ao Aeroporto', enquanto que Moore fez sucesso com 'Ghost', lançado apenas com duas semanas de diferença.

O filme de Moore acabou por seguir na frente ao valer 217 milhões de dólares. O de Willis ficou-se pelo segundo lugar com 117 milhões.

Recorde-se que os dois divorciaram-se em 2000.