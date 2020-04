A atriz não se tem preocupado com as raízes do seu cabelo, como se pode comprovar nas imagens partilhadas nas redes sociais.

Enquanto algumas celebridades continuam a fazer o que podem para cuidar da imagem durante esta fase em que se encontra em isolamento social, outras figuras públicas têm deixado em destaque a sua beleza natural. Demi Moore, por exemplo, não se tem preocupado com as raízes brancas do cabelo e partilhou imagens nas redes sociais onde é possível ver o seu lado mais natural. Além de ter publicado na sua página de Instagram uma fotografia onde é possível notar alguns cabelos brancos, partilhou ainda um vídeo divertido em que aparece com um bigode improvisado, mas que mostrar de novo o seu visual mais natural. Recorde-se que Demi Moore está de quarentena com o ex-marido, Bruce Willis, e as três filhas que têm em comum. Leia Também: Bruce Willis ficou de quarentena com 'ex' porque ficou "preso" em Idaho

