Demi Moore é uma mãe orgulhosa e faz questão de mostrar isso mesmo aos seguidores da sua página de Instagram.

No sábado, dia 16 de novembro, a atriz, de 62 anos, fez uma publicação nas stories da rede social a mostrar a apresentação ao vivo da filha Scout Willis, no The Loft at City Winery, em Nova Iorque, que aconteceu no dia 15 de novembro.

Demi Moore parecia estar sentada na parte da frente da plateia quando captou imagens de Scout, de 33 anos, a cantar a música 'Over and Over' com uma banda ao vivo, como relata a People.

"Scout Willis ao vivo em Nova Iorque", escreveu Demi Moore na publicação que pode ver abaixo.

De recordar que Scout é fruto do casamento terminado de Demi Moore com Bruce Willis. O ex-casal tem ainda em comum as filhas Rumer, de 36 anos, e Tallulah, de 30.

