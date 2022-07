No dia em que completou 31 anos, esta quarta-feira, 20 de julho, Scout LaRue Willis partilhou no Instagram uma fotografia onde aparece sem roupa no meio da natureza e dentro de uma piscina.

A imagem serviu para assinalar o aniversário, destacando na legenda que "este será o melhor ano da sua vida".

Na caixa de comentários, entre as muitas reações à publicação, a filha de Bruce Willis e Demi Moore não tardou a receber várias mensagens de amigos, colegas e fãs a desejarem-lhe um feliz aniversário.

De recordar que o ex-casal tem ainda em comum as filhas Tallulah, de 28 anos, e Rumer, de 33. Bruce Willis é também pai de Evelyn, de oito anos, e de Mabel, de dez, do atual casamento com Emma Heming.

Leia Também: Advogado de Bruce Willis diz que ator "trabalhou porque quis" após doença