Este domingo, os telespectadores da RTP1 puderam assistir a mais um programa 'The Voice Kids', onde foram transmitidas mais provas cegas. Uma das concorrentes foi Leonor Arroja, filha da radialista da Comercial.

Leonor conseguiu virar três cadeiras com a sua interpretação da música 'When I Was Your Man', de Bruno Mars.

No final acabou por escolher Carolina Deslandes para ser sua mentora.

Veja de seguida esta prova cega.

