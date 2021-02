Ontem, na gala do 'The Voice Kids', Fernando Daniel repetiu um dos momentos mais importantes da sua vida, que determinou o início da sua caminhada como um artista de sucesso.

O cantor voltou a fazer a prova cega do programa 'The Voice', dando a oportunidade a uma das concorrentes do programa ocupar a sua cadeira como jurado.

Fernando interpretou a mesma música que o lançou para as luzes da ribalta há cinco anos - 'When We Were Young', de Adele.

Sabia que a primeira prova cega de Fernando Daniel enquanto concorrente do programa foi a mais vista do mundo tendo ultrapassado a incrível marca das 100 milhões de visualizações? Recorde.

