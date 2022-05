A princesa Charlene do Mónaco partilhou na sua conta de Instagram um ternurento retrato no qual posa com a filha, a princesa Gabriella.

A mulher de Alberto do Mónaco aproveitou para mostrar o seu lado de mãe ‘babada’ ao referir que viveu um momento marcante com a filha.

“Amei cada momento da preparação da minha princesa para o seu primeiro evento oficial. Estamos ansiosas para os fashions awards”, escreveu na legenda da publicação.

Na imagem, conforme poderá ver na publicação de seguida, Gabriella aparece com um vestido de princesa que mereceu os mais diversos elogios.

