A princesa Charlene do Mónaco voltou a marcar presença em mais um evento público. A mulher do príncipe Alberto do Mónaco não quis perder o regresso do Saint Devote Rugby Tournament, uma competição de Rugby que é patrocinada pela fundação da princesa.

Charlene do Mónaco fez-se acompanhar pelo marido e pelos filhos gémeos, Jacques e Gabriella.

Conforme destaca a revista People, este foi o segundo evento público a que Charlene foi, após estar afastada vários meses por motivos de saúde.

A mesma fez questão de partilhar imagens da competição na sua conta de Instagram, referindo: “Grande dia no St Devote Rugby. Que Deus vos abençoe a todos”.

Para a ocasião, Charlene escolheu um vestido cinzento escuro com um cinto que marcava a cintura.

