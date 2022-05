No passado sábado, a princesa Charlene surpreendeu tudo e todos ao marcar presença no Grande Prémio F1 do Mónaco, o primeiro compromisso em 15 meses.

Poucos dias depois do evento, numa gala solidária que aconteceu na Suécia, o príncipe Alberto do Mónaco falou sobre o estado de saúde da mulher.

“Está muito bem, obrigado. Já a viram”, afirmou em declarações ao The Expressen. “Já fez uma aparição pública e fará mais no futuro”, garante.

No entanto, o príncipe não deu pormenores quanto à data em que Charlene voltará a surgir.

